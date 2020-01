Léa François maman : Elle dévoile le doux visage de sa fille Louison

Maman d'une petite fille prénommée Louison depuis le 24 novembre 2019, Léa François se fait plus discrète sur les réseaux sociaux. Le 3 janvier 2020, la compagne de Simon a tout de même offert un très beau cadeau à ses abonnés sur Instagram. Pour la première fois, l'actrice de la série Plus Belle la vie (France 3) a publié une image du visage de sa fille. Tendrement lové contre sa mère, le nouveau-né apparaît de profil paisiblement endormi. En légende, l'actrice de 31 ans écrit :"Avec un peu de retard, vous comprendrez pourquoi... Merveilleuse année 2020 les amis !"

Suivie par près de 200 000 followers, la jeune femme a reçu de très nombreux voeux et compliments de ses fans. Ravis de découvrir la charmante bouille de son bébé, beaucoup d'internautes ont souligné la beauté du nourrisson. "Oh quelle beauté cette petite", "Choupinette d'amour.... Qu'elle est belle cette Louison", "Tant de beauté", "Ohhh je fonds !". Bien sûr, ses collègues de Plus belle la vie comme Fabienne Carat ou Stéphane Hénon n'ont pas manqué de liker également sa photo.

Interviewée par le magazine Télé Star après son accouchement en novembre dernier, la comédienne révélait son bonheur d'être devenue maman. Ainsi, elle confiait :"On est super contents. On a eu notre cadeau de Noël un mois en avance, pile. Du coup on est ravis. Je vais super bien. Pour l'instant, je reste dans ma petite bulle avec ma fille et mon chéri mais tout se passe très bien." Une bulle de sérénité et d'amour dans laquelle Léa semble vivre le plus beau des rêves...