Léa François maman : première apparition avec sa fille Louison

C'est à nos confrères de Télé Star que Léa François avait annoncé la naissance de son bébé. Après avoir expliqué que l'accouchement "s'était plutôt bien passé", elle avait déclaré : "On est super contents. On a eu notre cadeau de Noël un mois en avance, pile. Du coup on est ravis. Je vais super bien. Pour l'instant je reste dans ma petite bulle avec ma fille et mon chéri, mais tout se passe très bien." Elle a également révélé qu'elle ferait son retour sur le tournage de Plus belle la vie début 2020.

Léa François avait officialisé sa grossesse le 16 septembre dernier. Elle avait ce jour-là posté une photo d'elle en bikini à la plage, posant de profil devant un magnifique coucher de soleil. L'occasion pour elle de dévoiler son baby bump. Et le 20 novembre, elle avait ensuite dévoilé le sexe de son bébé avec beaucoup d'humour.