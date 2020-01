Léa François de retour dans Plus belle la vie : "Je verrai moins ma fille"

Le 24 novembre 2019, Léa François et son compagnon Simon sont devenus les heureux parents d'une petite fille prénommée Louison. La star de Plus belle la vie vient d'annoncer son retour dans la célèbre fiction de France 3 et a fait des confidences sur sa petit fille.

Au magazine Télé-Loisirs, Léa François annonce qu'elle sera dans Plus belle la vie au mois d'avril. Celle qui incarne Barbara reprendra donc les tournages début mars. Heureuse de retrouver le chemin des studios, l'actrice de 31 ans sait qu'elle verra moins son bébé et que tout combiner demandera de l'organisation. Elle confie : "Je suis assez confiante, parce que j'aime ma fille, j'adore mon métier et je suis persuadée que l'on peut tout combiner. Jusqu'à présent quand je séjournais à Marseille, je vivais davantage à l'hôtel, mais je pense désormais prendre une pied-à-terre. Avec un bébé ce sera plus simple."

A Télé Poche, elle confie : "Début mars quand je reviendrai sur Plus belle la vie, elle aura trois mois et demi. Peut-être que je ferai moins la maline, mais, pour l'instant, je ne suis pas plus stressée que ça à l'idée de reprendre les tournages. Pour l'instant on profite à fond toutes les deux. Quand je reprendrai le travail, certes, je la verrai moins; mais quand on sera ensemble, je serai tout à elle. Et elle sera tout à moi ! Ce sera juste différent.

Concernant son retour dans Plus belle la vie, Léa François annonce à Télé Star : "J'ai ouï-dire que les auteurs préparent de grandes choses pour le retour de Barbara mais n'était pas sur Marseille, je n'ai pas d'autres informations mais j'ai hâte." Les fans de la série aussi !