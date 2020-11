Léa François : Rares photos avec Simon et tendre vidéo de Louison pour ses 1 an

En story Instagram, les fans de Léa François ont eu le droit à une autre adorable publication. On peut y voir Louison en train de marcher. Et sa maman lui souhaite en légende un très bon premier anniversaire.

En 2018, Léa François se confiait sur son idylle avec Simon auprès de Public : "Avec Simon, on s'est rencontrés dans une école de musique. Je faisais du piano, lui de la batterie. À chaque fois qu'on se voyait, on passait des moments géniaux. Je me disais : 'Il doit y avoir un vice caché !' Et finalement non. Il est juste parfait ! On était en couple depuis un mois lorsque j'ai commencé Plus belle la vie. Simon m'a toujours soutenue et il est de très bon conseil. Je le consulte très souvent." Ils se sont pacsés en 2016 et trois ans plus tard, ils ont accueilli leur premier bébé. C'est auprès de nos confrères de Télé Star que la jeune maman avait révélé l'information. Après avoir expliqué que l'accouchement "s'est plutôt bien passé", elle avait déclaré : "On est super contents. On a eu notre cadeau de Noël un mois en avance, pile. Du coup on est ravis. Je vais super bien. Pour l'instant je reste dans ma petite bulle avec ma fille et mon chéri mais tout se passe très bien."