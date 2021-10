François Alu (Danse avec les stars) séparé de sa compagne et recasé ? Il se confie

Pour la onzième saison de Danse avec les stars, et après deux ans d'absence, c'est François Alu qui a été choisi pour compléter le jury. Chaque semaine, il partage ainsi ses conseils auprès des candidats en lice et aux côtés de Chris Marques, Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier. Une place de choix et amplement méritée pour celui qui, à seulement 27 ans, est le Premier danseur au Ballet de l'Opéra de Paris (le dernier rang avant celui d'Etoile).

Si son parcours exceptionnel en danse classique n'a plus de secret pour personne, difficile en revanche d'être au point sur la vie privée de François Alu si ce n'est qu'aux dernières nouvelles, il était le compagnon de Léonore Baulac, elle aussi danseuse étoile au ballet de l'Opéra national de Paris. De l'histoire ancienne à en croire les propres dires du juge. "Nous ne sommes plus en couple avec Léonore", a-t-il révélé lors d'une interview pour Femme actuelle parue ce vendredi 29 octobre 2021. Et pour lui d'ajouter qu'il n'y avait aucun mauvais sentiments entre eux : "Mais j'ai gardé de bonnes relations avec elle, c'est toujours le cas aujourd'hui. On s'entend extrêmement bien. C'est devenu une amie très proche".

Et depuis leur rupture, François Alu a-t-il retrouvé l'amour ? Sur ce sujet, le danseur classique se veut beaucoup plus mystérieux. "Aujourd'hui, je vous dirai seulement que je suis en couple avec le cosmos ! (Rires)", s'est-il amusé à répondre.