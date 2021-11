Danse avec les stars 2021 : Une célébrité dans l'incapacité de danser ce soir

La nouvelle tombe à quelques heures seulement du nouveau prime de Danse avec les stars 2021. Alors que la compétition fait rage et qu'un nouveau show doit être dévoilé ce 5 novembre, un des couples ne dansera pas ce soir...

L'information est signée Puremédias.com. "Une célébrité ne pourra pas fouler le parquet du concours de danse de TF1 ce soir", révèle-t-il. Mais de qui s'agit-il ? De Bilal Hassani, Tayc, Gérémy Crédeville, Aurélie Pons, Michou ou Dita Von Tees ?

Selon nos confrères, la star qui ne sera pas notée ce soir est l'Américaine de 49 ans, car elle est souffrante. Pourtant, Dita Von Teese ne sera pas au fond de son lit ce soir car, toujours selon Puremédias.com, elle sera présente en plateau. Etrange...

Cette incapacité de danser, et donc d'être en compétition lors de ce prime, aura-t-elle des conséquences sur son aventure ? Pas du tout ! "Comme le prévoit la règle déjà appliquée par le passé à Pamela Anderson et Terence Telle, elle reviendra pour le prime de la semaine prochaine", écrivent-ils. Évidemment, Christophe Licata, le partenaire de Dita Von Teese, ne dansera pas non plus ce vendredi.

Pour le moment on ne sait pas de quoi souffre la star, s'il s'agit d'une blessure physique ou d'une maladie, mais le mystère sera peut-être levé ce soir en direct sur TF1. Ce qu'il faut espérer à présent c'est que celle qui a toujours été très bien placée dans le classement depuis le début de la compétition ne verra pas ses problèmes de santé avoir un impact pour la suite de son aventure dans le programme. La finale est effet prévue pour le 26 novembre, c'est à dire demain, alors espérons qu'elle se remette vite !