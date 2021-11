Danse avec les stars : Dita Von Teese malade et alitée, elle dévoile ce qui la ronge

Grande favorite de l'émission Danse avec les stars et chouchou du jury composé de Denitsa Ikonomova, Jean-Paul Gaultier, François Alu et Chris Marques, Dita Von Teese n'était pourtant pas présente lors du prime diffusé le 5 novembre 2021. Et pour cause, la star de 49 ans a confié être très malade et qu'il lui était impossible de se rendre sur le plateau de TF1 à cause de plusieurs symptômes très handicapants.

En légende d'un cliché avec son partenaire Christophe Licata, le mannequin explique : "Malheureusement, hier soir, je n'ai pas pu participer à Danse avec les stars ici à Paris comme prévu. Ceux qui ont suivi ma carrière savent que j'endure des épisodes de vertige positionnel paroxystique bénin (VPPB)."

Victime de "mouvements oculaires rapides involontaires" pendant ses répétitions, la jolie brune a également ressenti de violents "vertiges" ainsi qu'une "sensibilité à la lumière", des "nausées" et une "instabilité". Au plus mal, elle révèle avoir passé plusieurs jours alitée. "Ces trois derniers jours, je suis restée à l'intérieur et j'ai gardé la tête très immobile et horizontale, le regard droit devant, en dormant assise, comme le recommandent mes médecins ici à Paris."