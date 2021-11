Danse avec les stars 2021 : Michou échoue aux portes de la finale !

Et voilà, Danse avec les stars c'est déjà fini ! La 11e saison du show de danse de TF1, lequel est animé par le futur papa Camille Combal se terminait ce 26 novembre. Une dernière occasion pour les juges, François Alu, Chris Marques, Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier, de juger les candidats encore en compétition.

Résumé de la première partie de la finale !

Michou et Elsa Bois.

Le jeune Youtubeur, qui a réussi à se hisser jusqu'au dernier prime grâce à sa jeune partenaire dont il est sous le charme, Elsa Bois, tentait de décrocher sa place pour le duel final devant déterminer qui remportera le trophée de cette saison. Michou, qui a revu ses débuts dans l'émission, s'amusant notamment de sa première répétition en short, s'est élancé sur un freestyle.

Une prestation de feu largement saluée.

"Je me suis régalé. Il faut rappeler que tu es le seul dans cette finale à ne pas avoir d'expérience scénique avant, tu as beaucoup progressé en même pas deux mois alors bravo rien que pour ça !", lâche Chris. "Tu as fait une des plus belles progressions depuis le début, ton parcours est exceptionnel", confie Denitsa. "Quel beau chemin, quelle évolution, c'est miraculeux. Michou tu es notre chouchou", dit Jean-Paul. "Tu as fait un braquage Michou, je te vois danser sur les genoux, tu avances avec nuance, quelle belle progression. C'est de loin ta meilleure performance", ajoute François.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 8/10

Denitsa Ikonomova : 8/10

François Alu : 8/10

Chris Marques : 8/10

Total : 32

Bilal Hassani et Jordan Mouillerac

Le jeune chanteur, qui a confirmé sa rupture avec son chéri Cassem, fait figure de favori cette saison. Bilal, accompagné du très séduisant danseur Jordan Mouillerac, essaye donc de ne pas décevoir son public. Le jeune homme, qui a rappelé l'importance d'avoir sa maman toujours présente à ses côtés, a lui aussi revu des images de son parcours et des témoignages de jeunes LGBT le remerciant pour ce qu'il fait. Même son très discret frère a pris la parole pour le féliciter et lui souhaiter bonne chance. Il s'est également lancé sur un freestyle.

Là encore, le plateau était debout !

"J'étais sur un petit nuage avec cette danse !", lâche sous le charme François. "C'était magnifique, beau, romantique, une vraie ascension comme tu l'as été dans la compétition", dit Jean-Paul. "C'est vrai que là, Bilal, si c'était ta dernière danse de Danse avec les stars, c'était une apothéose. Vous avez eu un parcours fort, vous avez été appliqués, vous avez écouté les conseils. Bravo", ajoute Chris. "Tu m'inspires beaucoup Bilal. J'ai senti que tu t'es libéré, c'était ancré dans le sol, sans déséquilibre", ajoute Denista.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 10/10

Denitsa Ikonomova : 10/10

François Alu : 9/10

Chris Marques : 10/10

Total : 39

Tayc et Fauve Hautot

Il était l'un des candidats les moins connus du grand public mais sa bonne humeur, son sourire permanent et ses capacités énormes en danse ont fait de lui l'un des chouchous du public. Tayc espère bien aller jusqu'au bout de l'aventure aidé par sa partenaire, l'ultrapopulaire Fauve Hautot. Le jeune chanteur et comédien se lance ainsi sur un freestyle au son d'une version revisitée de Shallow du film A star is Born.

Une danse qui fait se lever le public et le jury. "C'était beau, poétique, tu as pris du plaisir. J'ai adoré !", confie Denitsa, surexcitée et emballée par l'ambiance "Roi lion". "Il y avait du rythme, de la connexion, du spectacle et cette pirouette !", salue François. "Il y a tout le travail au sol qui est acquis, le rythme des hanches, ça respire... Les autres, faut vous réveiller parce que c'est très chaud !", ajoute Chris.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 10/10

Denitsa Ikonomova : 10/10

François Alu : 10/10

Chris Marques : 10/10

Total : 40

Qui est éliminé avant la fin ?

Après ces prestations, c'est finalement Michou qui échoue à aller au duel final pour le trophée de Danse avec les stars. Bilal et Tayc vont donc s'affronter pour le titre.