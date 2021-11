Jordan Mouillerac déjà vu sur TF1 : le danseur a sacrément changé !

Depuis 2017, Jordan Mouillerac est l'un des danseurs réguliers de Danse avec les stars. Pourtant ce n'est que cette année qu'il semble s'être révélé lors de la saison 11 de l'émission. Avec Bilal Hassani pour partenaire, le beau brun à l'accent chantant réalise chaque semaine des performances exceptionnelles et semble bien parti pour accéder à la finale de l'émission de TF1. Une chaîne sur laquelle il est déjà passé... en 2013 !

En effet, cette année-là, Jordan Mouillerac a participé à Une famille en or avec les siens, à savoir sa soeur Déborah, son père Gilles et ses deux cousins Florent et Arnaud. Déjà danseur à cette époque, le jeune homme originaire de Labastide-Marnhac, village du Lot, avait eu l'occasion entre deux questions de dévoiler ses talents sur le plateau avec la coprésentatrice de l'animateur Christophe Dechavanne, Guilaine. Et comme le prouvent les images tirées de l'émission disponibles dans notre diaporama, Jordan Mouillerac était bien différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. S'il avait déjà la même coupe de cheveux, courte et piquée, il apparaissait en revanche complètement imberbe, ce qui lui donnait un air beaucoup plus jeune.

Jordan Mouillerac, double champion de France de salsa, ne savait pas encore à ce moment-là que sa vie serait bouleversée quelques années plus tard lorsqu'il serait recruté par les équipes de Danse avec les stars en même temps qu'Anthony Colette. Le Lotois a démarré sa belle aventure lors de la saison 8 avec Hapsatou Sy. Et l'année suivante, en 2018, il a coaché Carla Ginola. Deux candidates avec lesquelles il n'était malheureusement pas allé très loin dans la compétition. Avec Bilal Hassani, Jordan Mouillerac peut cette fois-ci espérer décrocher la victoire mais en plus, il rentre dans l'histoire de l'émission en formant pour la première fois un duo avec un homme.

Du côté de sa vie privée, rappelons que Jordan Mouillerac s'épanouit auprès d'une certaine Jessica, laquelle est maman d'une adorable petite fille née d'une précédente relation.