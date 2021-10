Jordan Mouillerac amoureux et beau-père comblé : sa compagne Jessica est une bombe

Cette année, l'équipe de Danse avec les stars change ! Certains s'en vont, comme Katrina Patchett, tandis que de nouveaux danseurs font leur arrivée, à l'instar d'Adrien Caby, Elsa Bois, Samuel Texier ou encore Joel Luzolo. Mais des figures emblématiques du programme de TF1 rempilent. Ainsi, les téléspectateurs retrouvent Fauve Hautot, Christophe Licata ou encore Jordan Mouillerac ! Ce dernier peut compter sur le soutien de ses proches, notamment de sa superbe compagne.

C'est en mars dernier que le charmant brun a officialisé son couple. Sur Instagram, il a pris la pose avec sa compagne Jessica au Kube Hotel, un établissement branché à Paris. Le duo s'est affiché souriant et complice. Et c'est l'occasion de découvrir le visage de poupée et le corps de rêve de la jeune femme. Yeux bleus, sourire Colgate, lèvres pulpeuses et regard de braise... Jessica est une véritable bombe ! Et ce n'est pas tout : elle affiche également une silhouette digne d'un mannequin.