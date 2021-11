"Je veux qu'on soit plus qu'amis..." : Michou déclare sa flamme à Elsa, avant un premier bisou !

Vendredi 19 novembre 2021, était diffusé un nouveau numéro de Danse avec les stars et pas des moindres puisqu'il s'agissait de la demi-finale ! Aurélie Pons a été éliminée à l'issue de ce prime, au profit de Michou. Car c'est bien le jeune Youtubeur de 20 ans qui s'est retrouvé avec l'actrice à dépendre des votes du public. Tayc et Bilal Hassani avaient de leurs côtés déjà réussi à se qualifier pour la finale. Et une fois les résultats connus, Michou n'a pas caché sa joie, lui qui n'aurait jamais pensé aller aussi loin dans l'aventure.

Un parcours exceptionnel qu'il doit en grande partie à Elsa Bois comme il a pu le reconnaître. "C'est grâce à Elsa, elle me pousse vers le haut, je n'aurais pas pu avoir une meilleure partenaire de danse, tous les deux on s'entend trop bien, on se complète un peu, on est un duo avec une bonne alchimie", a-t-il assuré lors d'un magneto diffusé avant leur première danse, Parce que c'est toi, de Vianney et Mentissa. Un titre quelque peu représentatif de ses sentiments envers elle.

"Elsa c'est ma rencontre de l'année, cette musique et cette danse c'est l'occasion de se faire une jolie déclaration. Avec Elsa c'est compliqué, en fait on est amis mais je crois que je veux qu'on soit plus qu'amis... mais je n'y arrive pas !", a-t-il avoué gêné. Mais pas le temps de débriefer sur ses confidences que Michou devait retrouver le parquet avec sa danseuse. Ensemble, ils ont réalisé une touchante performance pleine de romantisme. Michou semble même avoir pris son courage à deux mains à la fin de la chorégraphie en embrassant furtivement la jolie brune. Un geste qui n'a pas échappé aux internautes. "Ils se sont embrassés là ??? C'ÉTAIT TROP BEAU", "OMG LE BISOUS", "Michou et Elsa qui s'embrassent", "Attendez, il y a eu un bisou là où je rêve ???", se sont-ils emballés sur Twitter.

Rappelons tout de même qu'aux dernières nouvelles, Elsa Bois n'est pas un coeur à prendre. Elle est en couple avec un charmant brun de 23 ans prénommé Adrien, pour qui son rapprochement avec Michou n'a pas été facile à gérer.