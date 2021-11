Danse avec les stars : Elsa Bois jalouse, Michou saute au plafond ! "Il va falloir que j'assume maintenant..."

Dans Danse avec les stars 2021, ils ne sont plus que quatre couples en compétition : Tayc et Fauve Hautot, Bilal Hassani et Jordan Mouillerac, Aurélie Pons et Adrien Caby ainsi que Michou et Elsa Bois. S'il espère remporter la saison, Michou entend bien gagner également le coeur de sa partenaire de danse ! Et il semble plutôt bien parti, finalement !

Vendredi 19 novembre 2021, le duo tentera de décrocher son ticket pour la grande finale grâce à une samba ! Ainsi, Michou et Elsa Bois se donnent à fond lors des répétitions en studio, comme rapporté en vidéo sur MyTF1. Et en découvrant la chorégraphie, le jeune vidéaste de 20 ans se réjouit de cette "danse de soirée". "La samba c'est une danse pour emballer les meufs, vraiment ! Là pour le coup il faut que tu m'emballes moi", explique Elsa Bois. Et Michou de réagir : "Ok ! On a dit les termes, voilà ! Elsa a parlé français, il va falloir que j'assume maintenant."

Sur le même thème, la danseuse apporte quelques précisions à son partenaire. "Ce n'est pas de la séduction comme sur la rumba, là c'est vraiment de la drague, déclare-t-elle. Tu vois une fille en boîte et tu lui fais une samba, tu vois l'idée ?" C'est alors que Michou évoque l'idée de "danser la samba en boîte". "Alors non du coup !", réplique Elsa Bois. Et à la question de savoir pourquoi, elle se contente de répondre par des rires. "Elle est jalouse ! C'est bon signe, ça !", s'enthousiasme Michou.

Une complicité et un rapprochement qui ravissent certainement le youtubeur. Depuis le coup d'envoi de cette onzième saison de Danse avec les stars, Michou semble sous le charme de la belle Elsa Bois. Le hic ? Si lui est célibataire, la jeune femme est en couple ! Elle file le parfait amour avec un charmant brun de 23 ans prénommé Adrien. Dur dur pour lui de voir sa compagne si proche d'un autre et pire encore d'entendre des rumeurs à propos d'une supposée relation amoureuse. "Ça a été un peu compliqué au départ", avait avoué Elsa Bois à Télé Loisirs. Depuis, le couple a discuté et "aujourd'hui, ça va". "Cela peut être difficile quand les gens se permettent d'envoyer des messages... Je suis passée un peu au-dessus de ça. Cela me dérange moins maintenant et on le prend à la rigolade, Michou et moi", avait-elle ajouté. Pas sûr qu'Adrien apprécie cette nouvelle vidéo...