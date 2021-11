Danse avec les stars 2021, la demi-finale : Aurélie Pons éliminée, Tayc marque l'histoire de l'émission

La 11e saison de Danse avec les stars touche tranquillement à sa fin. Après bientôt trois mois de compétition, la demi-finale a eu lieu ce vendredi 19 novembre 2021. Tayc, Bilal Hassani, Michou et Aurélie Pons ont tout donné pour livrer un nouveau grand spectacle sur le parquet de TF1. Les quatre duos ont chacun réalisé une première prestation à l'issue de laquelle le meilleur d'entre eux a pu se qualifier automatiquement pour la finale. Lors de la seconde manche, un autre couple a à nouveau été sauvé par le jury. Les deux binômes restants se sont affrontés lors de la redoutée épreuve du face à face où seul le public a pu les départager.

PREMIÈRE MANCHE

Aurélie Pons et Adrien Caby

Lors des quarts de finale, Aurélie Pons a encore une fois échappé de peu à l'élimination en se retrouvant face à Dita Von Teese. Mais grâce aux votes du public, la comédienne s'est maintenue dans la compétition. C'est donc avec une grande détermination qu'elle souhaitait dépasser cette nouvelle étape. Aurélie Pons a dansé un Tango sur Les derniers jours du disco de Juliette Armanet. Denitsa Ikonomova était ravie d'enfin voir une belle connexion entre la jolie blonde et son danseur Adrien Caby malgré un problème au niveau du cadre. Chris Marques s'est dit "content" de la prestation de la candidate, regrettant toutefois un manque d'énergie. Enfin, le défi a été relevé selon François Alu et Jean-Paul Gaultier.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 9/10

Denitsa Ikonomova : 7/10

François Alu : 7/10

Chris Marques : 7/10

Total : 30

Tayc et Fauve Hautot

La semaine dernière, Tayc a encore une fois bluffé les coachs, décrochant le tout premier "10" de la saison et ainsi son ticket pour la demi-finale. La pression est montée d'un cran ce vendredi soir et c'est sur un contemporain sur le titre de Camille Lellouche N'insiste pas que le chanteur a tenté de faire mieux. Une très belle chanson qui rend hommage aux femmes victimes de violences conjugales, sujet auquel est sensible Tayc lui qui a toute sa vie été entouré de femmes. Il s'est donné à 100% sur le parquet pour défendre cette cause. Le message est complètement passé et c'est "un moment extraordinaire" que François Alu a vécu, véritablement touché par cette interprétation bouleversante. Denitsa Ikonomova ne peut qu'être d'accord avec son camarade et estime que Tayc vient de marquer l'histoire de l'émission.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 9/10

Denitsa Ikonomova : 10/10

François Alu : 9/10

Chris Marques : 9/10

Total : 37

Michou et Elsa Bois

Pour la demi-finale, Michou a commencé par retrouver les codes très stricts du Foxtrot. Le Youtubeur a joué les romantiques avec Elsa sur la musique Parce que c'est toi de Vianney et Mentissa. Une manière pour lui de prouver à quel point il a progressé depuis le début de l'aventure car il s'agit là de son deuxième Foxtrot. C'est une prestation qui a mis en avant la belle complicité entre Michou et Elsa ainsi qu'une certaine intimité, des points qui ont beaucoup plu aux jurés. La technique a néanmoins manqué à certains moments mettant Michou en difficulté et en demi-finale, difficile de ne pas y prêter attention.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 9/10

Denitsa Ikonomova : 7/10

François Alu : 6/10

Chris Marques : 6/10

Total : 28

Bilal Hassani et Jordan Mouillerac

Vendredi dernier, Bilal Hassani a décroché deux "10" de la part des juges, se hissant alors à la première place du classement. Pour ce nouveau prime, pas question de relâcher les efforts d'autant plus qu'il a eu affaire à une nouvelle danse latine. Au programme : une samba enrichie de pas de salsa et d'afro sur le titre de Hey Mamma des Black Eyed Peas. Et qui dit danse latine, dit les hanches ! Un problème pour Bilal depuis le début de la saison. En effet, alors qu'il livre des performances exceptionnelles, il pèche toujours sur ce mouvement en particulier. Pari réussi pour le chanteur qui a reçu les compliments de Chris Marques, lequel n'a rien trouvé à redire à ce show complètement fou et intense que le binôme a proposé. Denitsa Ikonomova a de son côté relevé quelques failles mais dans l'ensemble elle a estimé que tout était "incroyable" tout comme François Alu.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 10/10

Denitsa Ikonomova : 8/10

François Alu : 8/10

Chris Marques : 9/10

Total : 35

Tayc et Fauve Hautot sont qualifiés pour la finale à l'issue de cette première manche. Il n'aura alors jamais connu le face à face depuis le début de la saison.



DEUXIÈME MANCHE

Aurélie Pons et Adrien Caby

Pour sa deuxième danse, Aurélie Pons a dû réaliser un Cha Cha avec Adrien. Son défi était de faire preuve de beaucoup de technique avec cette danse rapide et pour laquelle il y a toujours beaucoup d'attente. Lors des répétitions, la comédienne avait du mal à garder le rythme mais, étant sur une bonne pente, elle n'a relâché aucun effort pour tenter de mettre le feu sur scène. Malheureusement, "il y a trop d'erreurs en demi-finale pour cette danse" a directement jugé Chris Marques. Perte de timing, connexion approximative... Le juge ne s'est pas montré tendre. Denitsa Ikonomova a apprécié la folie d'Aurélie Pons mais n'a pu qu'être d'accord avec son confrère lorsqu'il s'agissait d'évoquer la technique. Le constat fut le même pour François Alu.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 8/10

Denitsa Ikonomova : 6/10

François Alu : 7/10

Chris Marques : 5/10

Total : 26

Michou et Elsa Bois

Michou a ensuite dansé une samba ! En répétitions, Elsa Bois lui avait appris les pas de cette nouvelle danse de l'amour... ou plutôt de la drague. "Là pour le coup il faut que tu m'emballes moi", lui répétait-elle. Sur scène, il a réussi à appliquer tous ses conseils et est apparu comme un véritable Don Juan. Le jeune homme a ainsi agréablement surpris le jury qui a "kiffé" pour reprendre le terme de Chris Marques. Il faut dire que Michou était pleinement investi sur cette danse et a indéniablement fait le show. À tel point que Denitsa Ikonomova n'a pas caché son désir de le revoir la semaine prochaine en finale. Jean-Paul Gaultier a lui aussi été embarqué, complimentant le candidat sur son énergie et sa présence solaire.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 10/10

Denitsa Ikonomova : 7/10

François Alu : 7/10

Chris Marques : 8/10

Total : 32

Bilal Hassani et Jordan Mouillerac

Bilal Hassani a conclu cette deuxième manche avec un American Smooth sur une version revisitée du titre Creep de Radiohead. L'occasion pour le chanteur de faire encore une fois passer un message fort et de rendre hommage à tous ceux qui se sentent mis de côté, comme lui a pu l'être lorsqu'il était victime de harcèlement. La connexion était assurémment présente entre Bilal et Jordan qui ont offert une superbe prestation, fluide et toute en douceur. Celle-ci a été "digne" d'une demi-finale selon Chris Marques qui a reconnu de la finesse chez Bilal, un détail très important à ses yeux. Il y avait de la poésie pour Denitsa et une grande maîtrise pour François Alu. Jean-Paul Gaultier s'est également régalé comme le prouve sa note.

Les notes :

Jean-Paul Gaultier : 10/10

Denitsa Ikonomova : 8/10

François Alu : 8/10

Chris Marques : 9/10

Total : 35

Bilal Hassani et Jordan Mouillerac sont qualifiés pour la finale à l'issue de cette deuxième manche.

FACE A FACE ET ÉLIMINATION

Michou et Aurélie Pons ont dû s'affronter lors du face à face sur un Paso Doble. Les téléspectateurs, seuls, ont départagé ces deux binômes. Michou et Elsa Bois ont été sauvés par les votes du public. Aurélie Pons et Adrien Caby sont donc éliminés de la compétition.