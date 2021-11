Lââm "très forte" face aux souffrances de son défunt mari : Maxime Dereymez témoigne

Mardi 2 novembre 2021, Lââm a confié à sa communauté Instagram que son mari Robert Suber était malheureusement décédé. Le musicien et DJ de profession a succombé à un cancer du pancréas dont il était atteint ces derniers mois. Une maladie qui lui a causé beaucoup de souffrances, comme l'a explicitement indiqué Lââm à travers un nouveau post partagé dans la matinée de ce mercredi.

"Il a souffert le martyre d'un cancer du pancréas à vomir ses excréments pendant 26 jours dans de terribles souffrances horribles, à attendre sa mort tout maigre, on voyait ses os. Je l'ai vu mourir devant moi impuissante", peut-on lire. On comprend que la mort de Robert Suber n'est donc pas soudaine. Récemment, le quotidien de Lââm était d'ailleurs rythmé par d'incessants allers-retours à l'hôpital pour rendre visite à sa moitié, même lorsqu'elle participait encore à Danse avec les stars. C'est ce qu'elle a souligné en répondant à un commentaire du juge Chris Marques : "J'ai fait DALS et les hôpitaux en même temps en gardant le sourire, je mérite un 10."

Son ex-partenaire de danse, Maxime Dereymez, était justement au courant du drame personnel auquel devait faire face sa nouvelle protégée. Contacté par nos confrères de Télé Loisirs, il a ainsi confirmé que Lââm s'était montrée "très forte" durant toute la traversée de cette épreuve difficile. "Elle m'a tenu au courant des choses. C'est très triste pour elle. Je ne l'ai jamais rencontré. Elle m'avait d'ailleurs offert un disque de l'artiste Nat King Cole, que j'aime beaucoup et qu'il aimait beaucoup. On avait des goûts similaires. J'aurais aimé le rencontrer. On aurait parlé musique ensemble", a-t-il regretté.