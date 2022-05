Cannes 2022 : Isabelle Adjani grande absente pour Mascarade...

Plus que deux jours avant la clôture du 75ème festival de Cannes. Une édition très particulière après deux ans de ralenti voire d'arrêt total du cinéma en raison de la pandémie mondiale de Covid-19. Pour ce cru 2022, Thierry Frémaux et Pierre Lescure ont fait de l'événement une manifestation magique en conviant tous les plus grands acteurs et cinéastes du 7ème art. Parmi eux, Isabelle Adjani. La star du grand écran montait les marches le 22 mai dernier - également pour la marque Dior - pour la projection de Les Amandiers, comédie dramatique de Valeria Bruni-Tedeschi. Un exercice qu'elle devait réitérer ce vendredi 27 mai mais qu'elle n'aura malheureusement pas l'occasion de recommencer.

Isabelle Adjani est à l'affiche de Mascarade, comédie de Nicolas Bedos présentée hors compétition dans la soirée. Nicolas Bedos, Pierre Niney, Marine Vacth et François Cluzet devraient être présents pour fouler le tapis rouge mais ils feront malheureusement sans Isabelle Adjani. Selon Nice Matin, à qui elle a accordé un entretien pour la présentation du film à Cannes, l'actrice souffre d'un zona ophtalmique, l'empêchant de vivre cette montée des marches, aux côtés des autres.

Elle se faisait pourtant une joie de défiler bras dessus, bras dessous avec Nicolas Bedos et le reste de la famille de Mascarade : "Mascarade est une comédie de genre, un film choral, avec une énergie qui ressemble au cinéma qu'affectionne Nicolas Bedos, plein de vie. Ce n'est pas un film à défendre, c'est un film qui nous invite à sortir avec lui, pour un rendez-vous ludique." Isabelle Adjani doit s'en vouloir de ne pas pouvoir les accompagner... l'équipe du film est sous le choc et a du mal à comprendre.

Alors qu'elle joue le rôle de Martha, une star sur le déclin superbement scénarisée par Nicolas Bedos, elle est trahie par son entourage et brisée par sa jeune rivale, une belle tigresse explique-telle à Nice Matin, jouée par la superbe Marine Vacth.

Mais la santé est plus importante que le reste, ce qui ne l'empêche pas d'avoir un petit mot pour ceux avec qui elle a joué pendant des mois : "Je leur souhaite un grand succès." Et c'est plutôt bien parti ! Pour rappel, les trois derniers films de Nicolas Bedos, Mascarade donc, et La Belle Epoque et OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire étaient aussi sélectionnés hors-compétition lors des deux précédents Festivals de Cannes. Un honneur qui parle de lui-même...