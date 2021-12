Katrina Patchett très décolletée, Candice Pascal sublime : duo sensuel face à Claude Dartois et Laurent Maistret

Ce 5 décembre 2021, le nouvel établissement en vogue de Paris, le Gypsy Motel, a accueilli plusieurs personnalités. Dans le 8e arrondissement de la capitale, des visages très connus du petit écran ont notamment fait le déplacement. Comme il est possible de le découvrir dans notre diaporama, Maxime Dereymez, Katrina Patchett et Candice Pascal se sont mis dans l'ambiance pour participer à la soirée du "Dimanche soir". Le trois professionnels de Danse avec les stars ont pris la pose pour les photographes présents au milieu de l'espace convivial.

Ils ont été rejoints par deux autres figures de TF1, à savoir Claude Dartois et Laurent Maistret. Les deux aventuriers emblématiques de Koh-Lanta, actuellement à l'antenne dans la saison All Stars, sont apparus inséparables et très complices. Laurent Maistret a même tenté d'offrir une nouvelle coupe de cheveux à son ami... mais en vain. Ils ont ensuite fait un petit tour du côté du Gyspy Market où sont proposés en vente des vêtements, chaussures, bijoux et bougies. Des produits tous imaginés selon des symboles ethniques et inspirations hippies.

Les familles de Danse avec les stars et de Koh-Lanta ont ensuite été regroupées pour passer un moment détente sur l'un des canapés du lieu. À noter qu'ils sont déjà familiers les uns avec les autres puisque Laurent Maistret a participé à la saison 7 de Danse avec les stars en 2016, qu'il a remportée avec Denitsa Ikonomova à l'époque. Claude Dartois a de son côté bien failli tenter de faire aussi bien que son camarade puisqu'il a été approché pour rejoindre le casting de la saison 11. Mais, aventurier dans l'âme, il avait préféré repartir sur une île déserte, espérant ainsi remporter son tout premier Koh-Lanta.

L'étau se resserre d'ailleurs dans le programme de survie puisque ce mardi 7 décembre, les téléspectateurs vont enfin découvrir quels sont les candidats qui vont s'affronter lors de l'épreuve des poteaux. Après quoi, les noms des deux finalistes seront révélés.