Florent Peyre très complice avec Inès Vandamme dans Danse avec les stars : sa compagne a-t-elle peur ?

Après deux premières émissions destinées à présenter tous les couples de la saisons, et marquées par des éliminations, la compétition de Danse avec les stars poursuit son cours ce vendredi soir. Billy Crawford, Amandine Petit, Eva Queen et tous les autres devront à nouveau se surpasser pour espérer se maintenir dans l'aventure. C'est également le cas pour Florent Peyre et sa partenaire Inès Vandamme.

Lors de son premier passage, le binôme avait fait sensation et avait réussi à emballer les membres du jury. Si la technique fait encore défaut à l'humoriste qui n'a jamais dansé, il était clair pour eux qu'il détenait beaucoup de potentiel. De nombreuses heures de répétitions avec Inès vont toutefois être nécessaires, lors desquelles il sera éloigné de sa compagne et mère de son fils Marius, Virginie Stref. Qu'à cela ne tienne, cette dernière n'a aucune crainte vis-à-vis d'un possible rapprochement. "Pas du tout ! Nous sommes dans une relation de confiance très forte. Il peut lui arriver autant qu'à moi d'ailleurs parce que c'est une très belle femme évidemment", a confié Florent Peyre sur les ondes de Sud Radio. Une réponse à laquelle on pouvait s'attendre tant l'artiste de 42 ans nage dans le bonheur, surtout depuis qu'il est devenu papa. "On est très heureux à trois !", avait-il sobrement déclaré lors d'une interview pour Voici.

Cela n'empêche pas Florent Peyre de nouer une très belle amitié avec Inès Vandamme. "Il y a des gens comme ça que vous rencontrez et avec qui vous avez l'impression d'être ami depuis toujours ou ami d'enfance. Je suis ravi que ça se soit passé comme ça avec Inès parce qu'effectivement on passe cinq, six, dix heures ensemble par jour. Il y a un contact physique, un rapport au corps particulier dans la danse. Il y a tout de suite une complicité qui s'est installée", s'est-il réjouit.

Dans Danse avec les stars, les coups de coeur ne sont toutefois pas toujours évitables. On se souvient que, dans le passé, sont nés des rapprochements forts, comme celui entre Denitsa Ikonomova et Rayane Bensetti, celui entre Anthony Colette et Iris Mittenaere ou, plus récemment, celui entre Elsa Bois et Michou. Ce dernier a d'ailleurs bien eu du mal à lâcher sa chérie pour qu'elle aille danser avec son nouveau partenaire, le très charmant Thomas Da Costa...