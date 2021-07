Florent Peyre : Qui est Virginie Stref, sa compagne et mère de son fils ?

Figure emblématique de la télévision, Florent Peyre multiplie les apparitions dans des séries et émissions. Sa présence dans Les Touristes sur TF1, samedi 24 juillet 2021, en est d'ailleurs une preuve flagrante. Toutefois, l'humoriste de 41 ans reste très discret sur sa vie de famille et sur son enfant. Une vie privée qu'il tient à garder loin de tout engouement médiatique.

Lors d'un entretien avec le magazine Voici, en octobre 2020, l'ami d'Audrey Lamy s'est confié sur sa vie de père de famille durant le confinement: "Même si on est fous de ses enfants, il y a eu un moment où c'était dur." Et de poursuivre sur les vidéos qu'il postait sur Instagram : "Mon fils a adoré faire des vidéos à la maison avec moi. Dans ma parodie de Disney, c'est lui qui corrigeait mes chorégraphies en faisant attention à ce qu'on ne voie pas ses pieds dans le cadre." Des confessions attendrissantes donc mais également riches en révélations puisqu'on a pu découvrir, le prénom de son jeune garçon de 4 ans : Marius. Mais aussi celui de celle qui partage sa vie, Virginie.

Virginie est également discrète

Tandis que Florent Peyre est un habitué de la scène, Virginie Stref est à la fois comédienne et organisatrice d'événements. En mars 2017, elle avait organisé le Festival Rirozor. Un événement d'une durée de trois jours où les humoristes peuvent skier et s'amuser entre leurs représentations. Elie Semoun, Caroline Vigneaux et Florent Peyre étaient d'ailleurs les têtes d'affiches cette année-là.

Tout aussi discrète que son conjoint, cette dernière s'était exprimée au média D'ICI sur les raisons qui l'ont encouragée à organiser ce festival. Et lorsqu'elle avait partagé le nom de Florent Peyre, Virginie Stref ne l'a pas présenté comme étant son conjoint mais plutôt comme quelqu'un que les organisateurs "connaissent personnellement." Etait-ce un moyen pour elle de cacher sa relation ?