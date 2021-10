Anthony Colette en dit plus sur sa rupture avec Iris Mittenaere : "Il y a eu des choses un peu violentes"

En 2018, Anthony Colette etIris Mittenaere étaient partenaires dans l'émission Danse avec les stars (saison 9). Très complices à l'écran, la miss et son partenaire avaient également fini par tomber amoureux l'un de l'autre n'hésitant pas à s'afficher ensemble sur tapis rouges. Ensemble, ils ont vécu une belle histoire d'amour pendant quelques mois. Une relation pas si rose pour le danseur de 26 ans qui a récemment confié à Public au sujet de son histoire avec Iris : "Il y a eu des choses un peu violentes. Je suis très discret : même si c'était flatteur, cette exposition m'a parfois mis dans l'embarras." S'il avait confié être resté en bons termes avec l'ancienne reine de beauté, il avait également révélé au magazine Closer qu'il n'était "pas évident d'être le mec de Miss Univers". "J'ai eu du mal avec les comparaisons. C'était gonflant et ça me saoulait." avait-il confié à l'époque.

Désormais amoureux de sa maquilleuse, Anthony avait également fait quelques révélations sur son duo avec Iris dans Le Jarry Show ! en 2020. Discutant de ses différentes partenaires dans Danse avec les stars, il avait indiqué avec humour que "la plus chiante, c'était Iris" et que la jolie brune "avait son caractère". "Quand tu fais cette émission, c'est fun, tu découvres tout le monde, tu te dis que c'est trop bien les chorés mais quand t'es dans la compétition, déjà au bout de la troisième semaine, t'en as marre en terme de fatigue. Tu te lèves très tôt tout le temps, tu danses toute la journée, plus les interviews, les primes... et parfois ça pète. Comme tous les deux on s'entendait très bien, ça pouvait péter encore plus. Pas une grosse dispute mais chiant" avait-il expliqué. Très sincère, le beau brun avait aussi dévoilé la raison de leur rupture : "Ça n'a pas duré, car chacun a des objectifs de vie qui ne sont peut-être pas compatibles avec ceux de l'autre..."

Depuis, Iris est en couple avec Diego el Glaoui. Les amoureux ont officialisé leur couple sur les réseaux sociaux en novembre 2019.