Anthony Colette en couple avec une mystérieuse femme : déclaration d'amour a la télé !

Connu en 2017 grâce à Danse avec les stars, Anthony Colette est également apprécié des Français pour d'autres raisons. Danseur, chanteur, et même comédien... L'homme de 26 ans cumule plusieurs cordes à son arc. Suivi par les caméras de 50' Inside, samedi 2 octobre 2021, l'interprète d'Hadrien dans la série à succès Demain nous appartient est revenu sur sa vie sentimentale. Une vie de couple qu'il vit loin des yeux indiscrets...

D'un naturel très discret, Anthony Colette - précédemment en couple avec Miss France 2016, Iris Mittenaere - s'est exprimé sur sa nouvelle relation. Prenant bien soin de ne pas divulguer son nom, ce dernier a néanmoins révélé quelques informations concernant l'élue de son coeur. Questionné par Nikos Aliagas sur sa vision de la "femme idéale", le beau brun s'est vite confié sur son actuelle relation : "La personne qu'il y a actuellement dans ma vie, pour moi, c'est idéal. Donc j'espère que ça va durer." Une tendre déclaration qui témoigne de tout l'amour qu'il porte à sa chérie.

Une histoire de longue date

Sur son compte Instagram, en août 2020, Anthony Colette avait dévoilé en story une rare photo de sa chérie. Dans un ascenseur, les deux amoureux se sont pris en photo apparaissant très complices, bras dessus, bras dessous. "Elle a l'air heureuse", avait indiqué le danseur, cachant le visage de sa bien-aimée avec un émoji représentant une reine. Et auprès de nos confrères de Télé-Loisirs, la même année, ce dernier avait fait quelques confidences timides sur son idylle. "Très honnêtement, avec mes relations passées, j'évite de m'étaler sur ma vie amoureuse", avait-il partagé. Avant de poursuivre : "Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis très épanoui !"

Une jeune femme qu'il a rencontrée sur le tournage du célèbre concours de danse, comme il l'avait indiqué dans l'émission de Less and the city sur VLmédia. "Elle n'est pas connue, c'est une fille que j'ai connue depuis que j'ai démarré l'émission et on s'est croisés plusieurs fois", avait-il indiqué, avant d'avouer : "On s'entend très très très bien. Il y a plein de choses qui me plaisent chez elle. C'est limite moi qui suis le plus à donf."