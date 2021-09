Anthony Colette (Danse avec les stars) en couple : confidences sur sa mystérieuse compagne

Cet été, Anthony Colette a sorti son titre Bella bella. Une chanson pleine d'amour pour le célèbre danseur de Danse avec les stars (TF1) qui a également décroché un rôle dans le feuilleton Demain nous appartient, toujours sur la Une. Et il faut dire que l'amour, il connait bien. Le charmant brun est en couple avec une mystérieuse jeune femme qu'il tient à préserver.

"Je voulais redonner le sourire aux gens. Les autres titres de l'album sont plus personnels. Je parle beaucoup d'amour car c'est un thème universel", confie Anthony Colette à nos confrères de Ciné Télé Revue. L'occasion d'évoquer également sa vie de couple. "Heureusement que ma compagne est là ! C'est souvent compliqué d'être seul et de gérer plein de choses. C'est toujours plus agréable d'avoir quelqu'un à ses côtés", lance le danseur professionnel. La danse, la musique, la comédie... L'amoureuse d'Anthony Colette le soutient dans chaque projet qu'il entreprend. "Elle me comprend énormément", ajoute-t-il.

En bref, l'ex-partenaire de danse dans DALS et compagnon d'Iris Mittenaere est plus qu'heureux avec sa belle. Toutefois, s'il fourmille de projets professionnels, le charmant brun aux cheveux bouclés ne se projette pas encore dans de nouvelles aventures avec sa compagne. En effet, pas de bébé en vue... pour l'instant. "Je vis ma vie comme j'en ai envie, et si un jour, ça doit arriver, ça arrivera", explique-t-il alors qu'il est questionné sur une éventuelle envie de paternité.

Rappelons que c'est en août 2020 qu'Anthony Colette a officialisé son couple avec sa moitié. Sur Instagram, il a partagé une adorable photo à deux, le visage de sa bien aimée caché par un smiley. "Elle n'est pas connue, c'est une fille que j'ai connue depuis que j'ai démarré l'émission et on s'est croisés plusieurs fois", avait-il confié en décembre 2020 à VLmédia.fr. Puis, plus récemment, il se disait "très épanoui" auprès de Télé Loisirs.