Anthony Colette, beau gosse amoureux à Saint-Tropez pour "Bella Bella"

Il fait beau, il fait chaud ! Il était donc temps pour Anthony Colette de dévoiler son tout nouveau projet. Un premier single et un clip qui annonce l'été.

C'est dans Danse avec les stars que le beau brun de 26 ans a été révélé au grand public. En 2017, il a foulé le parquet du célèbre concours de danse pour la première fois, avec Joy Esther. L'année suivante, il a partagé l'aventure avec la belle Iris Mittenaere, avec laquelle il a eu une relation. Et en 2019, c'est la chanteuse Elsa Esnoult qui a été associée au danseur professionnel. Mais Anthony Colette n'a pas que la danse dans la peau et il le prouve depuis peu.

En plus d'avoir fait ses premiers pas d'acteur dans Léo Matteï, il a intégré le casting de la série Demain nous appartient. Et aujourd'hui, c'est en musique qu'Anthony Colette s'exprime. Ce vendredi 11 juin 2021, il a en effet dévoilé son premier single Bella Bella, qu'il a lui-même co-écrit et composé avec son ancienne partenaire de DALS Elsa Esnoult et Pierre Arozet. Un titre solaire aux sonorités pop-caribéennes.

Ce n'est pas tout ! Anthony Colette a également dévoilé le clip de son premier single. C'est le 24 mai dernier, sur une plage de Saint-Tropez qu'il l'a mis en boîte. On peut le découvrir en petite chemise bordeaux et pantalon beige aux côtés d'autres danseurs, pour réaliser sa chorégraphie. Il y clame son amour à une charmante jeune femme qui fait chavirer son coeur.

La vidéo a déjà été vue plus de 12 000 fois, un joli succès pour le jeune homme qui est passionné depuis toujours par la musique. Nul doute que cela lui donnera envie de poursuivre cette voie, en plus de continuer sa carrière d'acteur et de danseur.