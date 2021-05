Anthony Colette totalement nu dans Demain nous appartient : la scène sexy dévoilée !

Depuis le début de la crise sanitaire, Anthony Colette a bien dû revoir ses projets. Obligé de mettre entre parenthèses son activité de danseur avec l'émission Danse avec les stars qui n'a pas encore de date de retour, le beau brun a très vite su rebondir. Il y a quelques mois, il a eu l'opportunité de se faire une place au casting de Demain nous appartient (TF1). En effet, Anthony Colette a été choisi pour interpréter le rôle d'Hadrien, un jeune homme de retour à Sète auprès de sa mère Alma (jouée par Camille de Pazzis) après un tour du monde. Et autant dire que son personnage est très nature...

Les fans du feuilleton quotidien auront plus que jamais l'occasion de s'en apercevoir lors d'un futur épisode où Anthony Colette a accepté de se dénuder. Un extrait a d'ores et déjà été dévoilé sur le site de TF1. On découvre le comédien et danseur allongé dans sa tenue d'Adam sur un transat', afin de bronzer sans avoir de "marques de maillot". Un caractère provocateur chez Hadrien qui ne plaît pas du tout à William (incarné par Kamel Belghazi). "Ça va ? Ne te gênes pas. Mets toi à l'aise. Tu as perdu la tête ou quoi ? On vit en communauté et il y a des règles de savoir vivre à respecter. Alors tu es gentil, tu vas te rhabiller", lui ordonne-t-il, passablement agacé, dans la vidéo.

Pour rappel, c'est au mois de février dernier qu'Anthony Colette a commencé à tourner dans Demain nous appartient pour terminer à la fin avril dernier. L'ex d'Iris Mittenaere n'en est pas à ses premiers pas d'acteur lui qui a été vu dans Les Mystères de l'amour à l'occasion d'un prime. Il a également été guest dans Alice Nevers et a tourné avec Jean-Luc Reichmann dans Léo Mattei. Anthony Colette se lance par ailleurs dans la chanson ! A star is born...