Danse avec les stars bientôt le retour sur TF1 : la production confirme et annonce une date

Déjà dix saisons de Danse avec les stars dans la boîte, et bientôt une onzième ! Alors que cette édition était initialement prévue pour l'automne 2020, le contexte sanitaire avait tout chamboulé. En effet, crise liée à la Covid-19 oblige, pas de DALS pour cette fois. Mais pour le plus grand bonheur des fidèles téléspectateurs du concours de TF1, la production annonce le retour prochain de Danse avec les stars !

Lors d'une interview avec Média+, Pierre-Marie Gadonneix, le directeur général de BBC France qui produit DALS, révèle plancher sur une version du concours de danse adapté à la situation sanitaire actuelle. "Cela fait un an que nous travaillons dessus. On prépare le retour du programme au deuxième semestre 2021, sous réserve que les conditions sanitaires s'améliorent", confie-t-il. Et d'ajouter : "Nous voulons que le retour de DALS soit une fête de la danse, avec un spectacle humain, chaleureux et du contact corporel."

Une belle nouvelle tant attendue. Il faut dire que si en France Danse avec les stars a été annulée, à l'étranger l'émission a repris dans des conditions spéciales. "D'un commun accord avec TF1, nous avions décidé que DALS n'était pas productible dans les conditions sanitaires actuelles. On aurait très bien pu mettre en place des bulles sanitaires, mais c'était trop complexe", confie Pierre-Marie Gadonneix. Et de poursuivre : "Pratiquer les gestes barrières dans DALS, c'est un peu compliqué même s'il est vrai que les Anglais et les Américains ont proposé des versions sous conditions Covid naturellement un peu dégradées. En Allemagne, les audiences explosent avec cette version. Outre l'effet couvre-feu, retrouver une émission avec du contact corporel, ça fait du bien."

Danse avec les stars revient sans son étoile Patrick Dupond

Il faudra donc attendre, comme il l'a annoncé, le deuxième semestre 2021 pour retrouver Danse avec les stars. Le casting de cette prochaine édition n'est peut-être pas bouclé, mais une chose est presque sûre : les danseurs phares du programme rempileront ! Fauve Hautot, Inès Vandamme, Anthony Colette, Denitsa Ikonomova, Christophe Licata, Maxime Dereymez, Candice Pascal, Christian Millette et Katrina Patchett sont attendus ! Emmanuelle Berne, actuellement enceinte de son premier enfant, pourrait également rempiler.

Côté jury, Patrick Dupond ne sera pas de la partie. Pour rappel, le danseur étoile est mort le 5 mars 2021 des suites d'une "maladie foudroyante". La prochaine saison de Danse avec les stars se fera normalement sans Chris Marques, qui a quitté le show pour France 2.