Emmanuelle Berne (Danse avec les stars) enceinte : gros fail pour annoncer le sexe de son bébé

C'est le 14 novembre dernier qu'Emmanuelle Berne et son compagnon, pilote automobile,avaient annoncé attendre leur premier enfant, un peu moins d'un an après leurs fiançailles. Le couple a d'ailleurs été obligé de reporter les noces en raison de l'épidémie de coronavirus. "C'est compliqué, vu les circonstances, expliquait-elle à Purepeople lors du premier confinement. C'est en pause, mais ça devrait se faire en 2021. La date est encore à voir. Pour l'instant, on discute de nos envies. Forcément, parmi les invités, il y aura une bonne petite troupe de personnes que vous devez connaître. Mais rien n'est encore défini. À l'origine, on voulait quelque chose de très petit, de très intimiste. Sauf qu'on s'est vite rendu compte que ce serait compliqué."

Emmanuelle Berne va en tout cas pouvoir se consacrer entièrement à cet aspect de sa vie étant donné qu'elle n'est pas prête de retrouver le parquet de Danse avec les stars. La prochaine saison de l'émission n'ayant toujours aucune date de diffusion d'avancée.