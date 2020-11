Emmanuelle Berne (Danse avec les stars) est enceinte de son premier enfant !

Le mariage sera pour plus tard, mais le bébé est en route ! Emmanuelle Berne sera-t-elle privée du parquet de danse de TF1 pour autant ? Difficile de dire si l'émission pourra, quoiqu'il arrive, avoir lieu tout en respectant les gestes barrières. Mais qu'importe. La jeune femme de 32 ans n'a pas chômé ces derniers mois. Puisqu'elle ne pouvait plus assurer la tournée de la troupe EntreNous By D'Pendanse, elle s'est lancée dans le coaching sportif avec son programme M ton corps et a également participé, à distance, au doublage du film d'animation Jungle Beat. De sacrées histoires à raconter à son bébé quand celui-ci aura enfin pointé le bout de son nez...