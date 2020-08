Danse avec les stars : Un membre du jury annonce son départ surprise

La prochaine saison de Danse avec les stars ne ressemblera décidément à rien de ce qu'on a vu auparavant. Alors que l'épidémie de coronavirus compromet toujours le tournage du programme de TF1, l'un des membres du jury emblématique vient de lâcher une bombe. Il s'agit de Jean-Marc Généreux qui quitte l'émission au bout de dix saisons.

C'en est fini des inénarrables"J'achète !", des tenues extravagantes ou encore des parties de fous rires avec son compère Chris Marques. Jean-Marc Généreux fera désormais le show sur... France 2. Eh oui, après Laurence Boccolini, la chaîne du Service public vole un nouveau talent à ses concurrents. Interviewé par Le Parisien, le papa de Jean-Francis et de Franceska explique qu'on lui a donné les rênes d'une nouvelle émission intitulée Spectaculaire. Il s'agira d'un télé-crochet en douze numéros réunissant toutes les disciplines artistiques.

Auprès de nos confrères, Jean-Marc Généreux n'a pas caché sa joie à l'idée d'entamer une nouvelle aventure : "Je suis tellement heureux que j'ai envie de le crier sur tous les toits ! (...) On me donne une opportunité unique aux côtés d'autres artistes internationaux. Alors oui, c'est un rêve. Et je vais rêver les deux yeux ouverts."

Je ne sais pas quand pourra revenir Danse avec les stars

Conscient d'en décevoir beaucoup avec cette annonce, le danseur professionnel explique que la crise sanitaire a été un déclic pour lui, qui l'a poussé à quitter la compétition de danse. "Je ne sais pas quand pourra revenir Danse avec les stars, un spectacle avec beaucoup de proximité. Et personne ne sait, même pour 2021. Le report de la 11e saison a énormément pesé dans mon choix. Émotionnellement, c'est difficile de quitter tout ça. Mais c'est un nouveau départ", explique-t-il.

Il faut dire que Danse avec les stars est le grand point d'interrogation de TF1. Même Camille Combal, le présentateur, ne s'était pas montré franchement rassurant à propos d'un prochain tournage de l'émission et encore moins d'une diffusion au premier trimestre de l'année prochaine. Pour Puremédias, il déclarait : "Je ne sais pas, mais moi, dans mon calendrier, rien n'est noté à cette période hormis une pédicure. (...) Nous espérons en tout cas qu'il y aura rapidement une nouvelle saison de Danse avec les stars. Les équipes travaillent sur le casting." Affaire à suivre...