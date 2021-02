Demain nous appartient : Un membre de Danse avec les stars rejoint le casting

Il va y avoir un nouveau venu dans la famille Demain nous appartient. Nos confrères de Télé Loisirs ont révélé qu'un membre de Danse avec les stars allait prochainement débuter le tournage de la série de TF1, à Sète.

On peut dire que le casting de Demain nous appartient évolue en ce moment. Après le retour d'Anna après un an d'absence ou celui de Lorie, une autre personnalité s'apprête à rejoindre la joyeuse bande de comédiens dans le sud de la France. Le jeune homme en question a été révélé au grand public en 2017, dans Danse avec les stars. Très vite, il avait fait parler de lui pour son physique de rêve et sa ressemblance avec un acteur de la série Game of Thrones, à savoir Jon Snow. Il s'agit d'Anthony Colette.

L'ancien compagnon d'Iris Mittenaere a été choisi pour interpréter Hadrien. Le jeune homme a abandonné ses études d'ingénieur pour voyager. Mais, sans crier gare, il a écourté son année sabbatique pour revenir à Sète et retrouver sa maman, Alma (interprétée par Camille de Pazzis), dont il est très proche.

Si son amie et collègue de Danse avec les stars Denitsa Ikonomova n'avait fait qu'un rapide passage dans la série, Anthony Colette devrait rester plus longtemps. Son premier jour de tournage aura lieu le 19 février 2021 selon Télé Loisirs. Et il devrait se terminer fin avril.

Demain nous appartient ne signe pas les premiers pas d'acteur d'Anthony Colette. Le jeune homme de 26 ans a déjà tourné dans Les Mystères de l'amour à l'occasion d'un prime, au côté de son ancienne partenaire de danse Elsa Esnoult. Il a également été guest dans Alice Nevers et a tourné avec Jean-Luc Reichmann dans Léo Mattei. Le beau brun n'a pas caché qu'il souhaitait moins se consacrer à la danse afin de développer d'autres projets, parmi lesquels la comédie. Le public pourrait donc le revoir encore dans d'autres projets du groupe TF1.