Anthony Colette : Le beau gosse de DALS se lance dans la chanson et dévoile ses premiers sons !

Mais on ne l'arrêtera donc jamais ! Décidément, Anthony Colette a tous les talents. Lui que l'on a découvert sur le tard dans l'émission Danse avec les stars en 2017 a rapidement gagné le coeur des téléspectateurs. Ses cheveux soyeux, son regard de braise ? Pas seulement. En l'espace de quelques mois, le jeune Avignonnais de 26 ans a prouvé qu'il pouvait s'en sortir dans n'importe quel domaine. On le retrouve d'ailleurs depuis quelques jours dans la série Demain nous appartient, sur TF1, dans laquelle il incarne Hadrien, le fils d'Alma et potentiel nouveau petit-ami de Sofia - interprétée par Emma Smet.

Il a plus d'une corde à son arc... il en a même des centaines. Comme il l'a expliqué dans l'émission 50' Inside le 1er mai 2021, Anthony Colette ne souhaite pas se contenter de danse et de séries. Il se lance également, progressivement, dans la musique, qu'il écrit et compose avec passion. "Je n'ai pas encore de style, assure-t-il. On est en pleine recherche. On cherche plein de choses. On a essayé du rap, on a essayé des trucs un peu plus pop. On a fait vraiment des trucs différents, et on commence petit à petit à trouver ce qui moi me plaît et me va." Depuis quelques temps, l'ex d'Iris Mittenaere s'affichait, sur les réseaux sociaux, avec divers instruments de musique à la main. Il faut croire que l'idée a fait son chemin.