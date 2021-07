Iris Mittenaere : Sa petite soeur Manon présente son chéri, baiser en mini robe

Manon Mittenaere et Paul Rojewski semblent se fréquenter depuis au moins août 2020. Une idylle qui dure et qui est validée par Iris Mittenaere. Cette dernière "like" très souvent les publications consacrées à leur couple. Il faut dire que les soeurs qui se ressemblent beaucoup sont très proches. "Elle est trop belle. J'ai beaucoup de fierté. Je ne la vois pas grandir [...] C'est ma petite soeur, c'est un petit bébé et j'ai du mal à réaliser qu'elle a déjà 18 ans. Je lui donne des conseils. Je lui dis de ne pas aller trop vite et je lui dis de faire attention, de faire attention aussi aux autres et attention à elle parce que c'est vrai qu'à cet âge-là on a tendance à vouloir faire très vite", confiait-elle en 2019 à Télé Loisirs.