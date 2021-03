Loïc (Koh-Lanta) en couple avec Lucie : l'ex-Miss est prête à aller plus loin avec lui !

Ils sont jeunes, ils sont beaux et ils sont amoureux ! Loïc, aventurier de Koh-Lanta, Les 4 Terres sur TF1, est en couple avec Lucie Caussanel, Miss Languedoc-Roussillon 2019. Une relation amoureuse officialisée il y a peu alors que tout le monde se doutait qu'ils étaient ensemble. S'il s'affichent toujours l'un à côté de l'autre, sans pour autant mettre en avant leurs sentiments, la jolie brune a fait une confidence qui prouve qu'elle est très amoureuse de son jeune aventurier.

Lors d'une cession questions/réponses organisée sur Instagram le 4 mars 2021, Lucie Caussanel a été questionnée sur sa préférence entre vivre seule ou vivre avec Loïc. Une courte question qui a donné lieu à une longue réponse : "Je suis très solitaire de base, j'aime être seule et avoir mon chez moi, et être dans ma bulle. Mais depuis, comment ne pas vouloir vivre avec un zouave qui me faire rire h24."

Ensuite, Lucie Caussanel a fait part de sa tristesse lorsqu'elle doit se séparer de son Loïc : "J'ai trouvé un équilibre avec lui. Et quand je dois partir, ça me déchire le coeur. Donc 1000 fois vivre avec monsieur Loïc." Et pour être sûre que le message est passé, elle a tagué son amoureux. Une déclaration en forme d'invitation ? Peut-être ! En tout cas elle est folle de lui comme en témoigne un émoticôné d'un visage entouré de coeurs.

Le finaliste du célèbre jeu d'aventure et la reine de beauté passeront donc peut-être le cap d'emménager ensemble bientôt. Mais lui, serait-il prêt à quitter sa Savoie ? Inutile de faire des plans sur la comète pour le moment. Leur relation est récente, visiblement fusionnelle et on leur souhaite qu'elle dure !