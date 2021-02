Loïc (Koh-Lanta) en couple avec Lucie, ex-Miss : les amoureux officialisent en photo !

Les premiers échanges publics entre Loïc et la belle Lucie Caussanel ont été relevés début janvier 2021. Les amoureux commentaient les publications de l'autre et laissaient planer le doute quant à la nature de leur relation. Un mois et demi plus tard, les voilà amoureux et heureux !

Qui est Lucie Caussanel, l'amoureuse de Loïc ?

Tout d'abord élue Miss Béziers 2019, la jolie brune a décroché l'écharpe de Miss Languedoc-Roussillon la même année. Fière de son parcours, elle a alors tenté d'être sacrée Miss France. Mais la jeune femme originaire de Montblanc, dans l'Hérault, a été éliminée avant d'atteindre le Top 15 et a même fait un petit malaise en coulisses de l'élection !

Lucie Caussanel était étudiante en première année de médecine lorsqu'elle a choisi de mettre de côté ses études et de poursuivre l'aventure de Miss. Désormais, la belle brune de 21 ans est mannequin et influenceuse. Elle fait partie de l'agence Oui Mademoiselle, qui travaille avec d'autres reines de beauté à l'instar d'April Benayoum, 1ère dauphine de Miss France 2021, Julia Sidi-Atman, élue Miss Côte d'Azur en 2017, et même Charlotte Pirroni, la compagne du footballeur Florian Thauvin.