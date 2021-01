Loïc (Koh-Lanta) craque pour une ancienne Miss : photos et messages très ambigus

Ces derniers jours, Loïc semble prendre un malin plaisir à jouer avec les nerfs de ses abonnés sur les réseaux sociaux. Le benjamin de la dernière saison de Koh-Lanta, baptisée les 4 Terres, plutôt discret sur sa vie privée, affiche désormais un intérêt certain pour une très jolie brune, à savoir Lucie Caussanel, représentante du Languedoc-Roussillon en 2019 lors de l'élection Miss France 2020. Mieux encore, l'aventurier et la jeune femme pourraient bien avoir craqué l'un pour l'autre ! Le doute n'est d'ailleurs presque plus permis lorsqu'on constate les multiples messages qu'ils se laissent sous leurs posts Instagram respectifs.

Le 24 décembre par exemple, Lucie Caussanel a partagé une courte vidéo d'elle avec en fond un paysage grandiose. "Petit Réel, pour marquer ces deux jours plutôt sympa", a-t-elle commenté. Une publication à laquelle Loïc a réagi de manière très évocatrice : "Paysage magnifique (juste le paysage bien évidemment)." Plus récemment encore, le complice du regretté Bertrand-Kamal, dévoilait une image de lui torse nu dans un décor enneigé. Ce à quoi la belle Lucie a commenté : "Rhabille toi stp". Elle entreprenait ensuite de reproduire son post en posant à son tour topless. "Mais woooowwwww", écrivait alors Loïc. Deux photos qui ont laissé penser que le duo avait passé les fêtes de fin d'année ensemble.

Lucie a aussi partagé une photo au côté de celui qui a perdu la mythique épreuve des poteaux dans la journée de dimanche 3 janvier 2021. Mais pour l'heure, aucune confirmation officielle n'a été faite concernant la nature de leur relation.