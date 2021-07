Iris Mittenaere et sa sublime soeur Manon assorties : photo de leur soirée parisienne

Iris Mittenaere fait partie des personnalités qui alimentent régulièrement leurs réseaux sociaux. Miss France et Miss Univers 2016 se plaît à partager son quotidien avec ses 2,6 millions d'abonnés. Ses collaborations, ses sorties avec son compagnon Diego El Glaoui... elle n'omet rien. Et le 1er juillet 2021, elle a dévoilé une rare photo de sa petite soeur Manon et elle.

Iris Mittenaere a eu rendez-vous avec une personne chère à son coeur hier soir. La jeune femme de 28 ans a retrouvé sa soeur Manon pour passer une belle soirée, dans Paris. Et, sans surprise, elles n'ont pas manqué d'immortaliser leurs retrouvailles. Pour l'occasion, la jeune femme (qui doit avoir 19 ou 20 ans) et l'ancienne reine de beauté ont posé en pleine rue. Sur la première, Iris regarde vers le sol tandis que Manon fixe l'objectif. Elles ont ensuite posé complices, le regard tourné vers la personne qui prenait la photo. Et elles étaient assorties puisqu'elles portaient toutes les deux un jean, un haut blanc et une veste noire. "Sisters make the best friends. Il fallait absolument que je fasse une photo là. Qui a repéré pourquoi ?!", peut-on lire en légende de la publication.