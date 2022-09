Danse avec les stars : Photos des nouveaux danseurs au casting, deux soeurs en compétition !

Si l'on connaissait déjà le casting des stars qui vont se produire dans la nouvelle saison de Danse avec les stars, c'est à présent les noms des danseurs qui ont été dévoilés via un communiqué de presse ce vendredi 2 septembre 2022.

Neuf danseurs historiques sont de retour dans le programme qui revient sur TF1 le 9 septembre 2022 : Fauve Hautot (qui a par le passé aussi été jurée), Candice Pascal, Ines Vandamme, Elsa Bois, Katrina Patchett, Christophe Licata, Anthony Colette, Jordan Mouillerac, Adrien Caby.

Il y aura aussi trois petits nouveaux et parmi eux, la soeur d'une danseuse qui est déjà en compétition ! Alizée Bois, petite soeur d'Elsa va aussi fouler le parquet de TF1. Elle a été 8 fois championne de France de danse dont 6 fois en danses latines, 1 fois en danse standard et 1 fois en dix danses, rien que ça. Après les époux Licata qui ont été en compétition, c'est au tour de deux soeurs de s'affronter, une première !

Pierre Mauduy, lui non plus n'est pas n'importe qui puisqu'il est le gagnant de Qui dansera avec les stars ?, émission qui dévoilait les auditions pour intégrer DALS, lesquelles ont été diffusées sur MYTF1. Pierre a gagné face à 9 concurrents, il a donc toute sa place dans le jeu. Calisson Goasdoue rejoint aussi la compétition. Elle a aussi a participé à Qui dansera avec les stars ? La jolie blonde a même été le coup de coeur du jury.

Le casting côté star

Clémence Castel (qui dansera avec une femme), Anggun, Amandine Petit (Miss France 2021), Eva (anciennement Eva Queen, soeur de Jazz), Carla Lazzari (représentante française à l'Eurovision Junior 2019) et Léa Elui (11,4 millions d'abonnés sur Instagram) sont les stars féminines de cette compétition. Du côté des hommes, on retrouvera Billy Crawford, chanteur de Trackin' et ex-compagnon de Lorie Pester, fera face à d'autres concurrents masculins : David Douillet, Florent Peyre, Theo Fernandez, Thomas da Costa (Ici tout commence) et Stéphane Lega (star sur TikTok).

De nouveaux jurés aussi

La danseuse étoile Marie-Agnès Gillot et Bilal Hassani, finaliste de la saison précédente, sont les nouvelles recrues côté jury. Ils rejoignent Chris Marques et François Alu. Cela signifie que la belle Denitsa Ikonomova ne sera plus là en tant que jurée mais malheureusement aussi en tant que danseuse. Les fans peuvent se rassurer car il se murmure qu'elle sera la nouvelle professeure de danse de la Star Academy.