Candice Pascal, son visage métamorphosé : ces photos anciennes d'elle très parlantes

"Trop peur du côté irréversible"

Une métamorphose qui a beaucoup choqué les internautes, qui en sont venus à se demander si elle n'avait pas eu recours à la chirurgie esthétique. Une rumeur à laquelle l'artiste de 35 ans avait rapidement mis un terme dans les colonnes de Télé-Loisirs. "Quand j'ai fait Danse avec les stars, il y a des saisons où je me suis laissée complètement aller. J'avais 4-5 kg de plus (...) Les gens criaient au scandale, 't'as refait complètement le visage !', 'tes lèvres !'. Comme je prends beaucoup des joues, quand j'ai perdu ces cinq kilos, mon visage a changé de forme", s'était-elle justifiée, avant d'expliquer que le fait qu'elle dessine aujourd'hui ses lèvres avec du maquillage donne aussi l'impression qu'elles sont plus pulpeuses.

L'ex-compagne de Clément Chantôme a également changé sa couleur de cheveux. "Je suis devenue blonde donc ça change un visage. Avant, j'étais brune et ça durcit les traits", déclarait-elle, en assurant qu'elle n'a rien fait à son visage car elle a "trop peur du côté irréversible". Elle avait aussi ajouté que la seule chose qu'elle a modifiée dans son apparence, ce sont ses dents. Une façon de donner une preuve de sa bonne foi. "Attention, je n'ai pas les facettes. J'ai mis un appareil lingual à l'intérieur. J'avais des bagues en haut et en bas pour les aligner", avait-elle tout de même souhaité préciser. Voilà de quoi faire taire les rumeurs !