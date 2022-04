Candice Pascal célibataire : rupture avec son footballeur, une séparation gardée secrète

"C'est le cliché de la danseuse avec le footballeur", avait déclaré Candice Pascal, personnalité emblématique de l'émission Danse avec les stars, lors d'une interview accordée au site Internet LDPeople en 2015 afin d'évoquer son idylle avec Clément Chantôme. Les tourtereaux ont commencé à se fréquenter en 2013 selon Télé Loisirs mais ont officialisé leur relation en 2015. Presque sept ans plus tard, on apprend qu'ils ne sont plus ensemble.

La belle brune s'est confiée à Jordan De Luxe. Très très discrète sur ses relations amoureuses, elle a eu du mal encore une fois à parler du footballeur, ex-recrue du Paris Saint-Germain qui évolue actuellement avec l'équipe de Chartres (National 2), entrainée par Jean-Pierre Papin. D'ailleurs, elle a demandé un joker pour ne pas répondre aux questions d'ordre sentimental lors de l'entretien avant de finalement faire une annonce fracassante. En effet, le duo n'est "plus ensemble" depuis "un petit moment". Autre révélation faite à Télé Loisirs, ils ne sont pas quittés à coups de vaisselle cassée. De là à dire qu'ils sont toujours en contact, on n'ira pas aussi loin...

Le couple s'est très peu montré ensemble au fil des années. Après l'officialisation en 2015 de leur romance par la danseuse, ils ont été vus, tendre l'un envers l'autre, dans les tribunes du stade de Bordeaux. Un an plus tard, en 2016, elle évoquait timidement son amoureux dans un post Instagram. Et puis, plus rien. Impossible pour autant d'affirmer que leur rupture aurait eu lieu peu de temps après. Le mystère reste entier.

Candice Pascal qui a performé sur TF1 avec Gérémy Crédeville, André Manoukian, Philippe Candeloro, Christophe Dominici, Olivier Dion, Florent Mothe, Vincent Moscato ou encore Hugo Philip, a été plus encline à mettre un terme à une terrible rumeur : celle de la chirurgie esthétique. Elle a fait savoir que jamais au grand jamais elle n'avait cédé à la tentation du bistouri : "J'ai trop peur du côté irréversible (...) Les gens criaient au scandale, 't'as refait complètement le visage !', 'tes lèvres !' (...) Comme je prends beaucoup des joues, quand j'ai perdu ces cinq kilos, mon visage a changé de forme", a-t-elle, entre autres, expliqué.