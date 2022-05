Candice Pascal très décolletée face à Stella et Annabelle Belmondo à Cannes

Depuis que la 75e édition du Festival de Cannes a ouvert ses portes, c'est un défilé de stars quotidien que l'on peut admirer sur le red carpet de l'évènement ciné le plus glamour du monde. Le 20 mai, c'est l'équipe du film Frère et soeur d'Arnaud Desplechin, avec Marion Cotillard en vedette, qui était sur la montée des marches alors que le long-métrage est présenté en compétition officielle. On a aussi vu un parterre de VIP.

En effet, on a pu noter la présence de la danseuse Candice Pascal, qui a fait sensation dans sa robe de soirée à sequins et frous frous, fendue sur une jambe et très décolletée. La jeune femme, qui est revenue d'un tournage de Fort Boyard, a pris la pose en bonne compagnie avec un charmant et mystérieux homme. La belle pro de l'émission Danse avec les stars apprécie au maximum son séjour cannois puisqu'on a aussi pu la voir la veille à la soirée de charité du Global Gift Gala.

Candice Pascal a croisé du beau monde sur le tapis rouge comme par exemple la jeune Stella Belmondo. Plutôt discrète depuis la mort de son père Jean-Paul Belmondo, la demoiselle a pris la pose avec sourire et décontraction, ravie de participer à cet évènement cinéma qui lui a sans doute rappelé son défunt papa. Pour partager ce moment, elle était accompagnée d'Annabelle Belmondo, dont elle est la tante !

On pouvait aussi voir devant les appareils des photographes Eddy de Pretto, Xavier Dolan, Victoria Silvstedt, Rossy de Palma ou encore Cyril Dion - associé de Marion Cotillard dans la société de production Newtopia -, Ladj Ly et sa compagne, Thierry Breton et sa femme Nicole-Valérie Barouin, Luka Peros, Pamela Reif, Lorena Rae...

L'histoire de Frère et soeur relatée par Allociné : "Un frère et une soeur à l'orée de la cinquantaine... Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps – quand Louis croisait la soeur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait... Le frère et la soeur vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents."