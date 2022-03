Stella Belmondo : Crop top et maxi colliers, la fille de Bébel fait forte impression au défilé Chanel

Pourrait-elle devenir la prochaine égérie Chanel ? Elle semble en prendre le chemin ! Depuis près de deux ans maintenant, Stella Belmondo renforce sa relation d'amitié avec la maison parisienne. Ça a commencé en novembre 2019, lorsqu'elle était vêtue d'une magnifique robe haute couture pour son Bal des débutantes, et ça se poursuit ce 8 mars 2022, en pleine Fashion Week de Paris !

Mardi, en cette dernière journée de défilés, la maison au double C a présenté sa collection prêt-à-porter automne-hiver 2022-2023. Parmi les personnalités conviées au premier rang, la fille de Jean-Paul Belmondo et Natty n'est pas passée inaperçue : la jeune fille de 18 ans avait misé sur un look sportswear en crop top rose et veste en jean, accessoirisés de plusieurs colliers, le tout signé Chanel bien sûr. Un ensemble qu'elle a mis en avant le temps d'une Story Instagram (voir diaporama).

Stella Belmondo a ainsi pu découvrir les nouvelles créations de Virginie Viard - la directrice artistique de la maison depuis le décès de Karl Lagerfeld - en compagnie d'autres personnalités : Elsa Zylberstein, Abd al Malik, Anna Wintour, Venus Williams, Caroline de Maigret... Elle a également pu croiser une autre enfant de star : Iman Perez, la fille de Vincent Perez et Karine Silla.