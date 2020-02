Iman Perez amoureuse ? La fille de Vincent Perez radieuse avec Christophe...

Iman Perez est aujourd'hui pleinement épanouie, après une année 2019 difficile. Comme elle l'avait elle-même confié sur Instagram le 24 décembre dernier, la jeune femme a pu compter sur le soutien des siens : "Quelle année !... Une année très dure pour moi, probablement la plus dure de ma vie, mais je suis si reconnaissante envers mes amis et ma famille d'être restés à mes côtés pendant les périodes sombres, et à tous les nouveaux amis et les personnes incroyables que j'ai rencontrés. Je suis si contente d'être heureuse de ce que je fais maintenant, et je ne pourrais faire ceci sans mon agence et mes agents de chez Next Models." Peut-être fera-t-elle une apparition pendant la Fashion Week de Paris qui se tiendra du 24 février au 3 mars prochain ?