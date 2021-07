Jean-Paul Belmondo papa fier : sa fille Stella fête son diplôme à l'américaine !

Une future actrice, comme son père ?

Si on ne connaît pas encore le cursus que suivra la jeune fille à la rentrée prochaine, il est certain qu'elle excelle dans la langue de Shakespeare. En effet, Stella Belmondo a eu la chance de pouvoir faire ses études dans une école prestigieuse, où les cours sont donnés en français et anglais ! L'école Jeannine Manuel se présente comme un établissement international ouvert sur le monde actuel, avec des campus à Paris, Lille et Londres.

L'adolescente, suivie par plus de 27000 personnes sur Instagram, pourrait se tourner vers le cinéma, comme son père. Très bonne élève et passionnée d'équitation, elle se confiait en 2019 dans Paris Match : "Je ne sais pas si je vais pouvoir y échapper, mais il est vrai que, dans notre famille, tout le monde exerce plus ou moins un métier artistique."