Bal des débutantes 2019 : Stella Belmondo ravissante, sous le regard de son père

Assorties dans leurs robes de princesses signées Elie Saab haute couture, Cristina et Victoria Iglesias, les filles de Julio Iglesias et sa femme Miranda, étaient escortées par Niccolo Iglesias et le prince Philippe-Emmanuel de Croye-Solre. L'Argentine et sportive Alexia de Poligny a quant à elle misé sur le savoir-faire d'Alexis Mabille pour sa robe de bal, tandis que la comtesse russe Tatiana Mouravieff-Apostol portait une création Stéphane Rolland. L'Américaine Kayla Rockefeller, la Grecque Athina Manou, l'Indienne Shanaya Kapoor ou encore l'Anglaise Phoebe Fraser sont venues compléter la liste des débutantes 2019.

Les partenaires du Bal étaient le Shangri-La Hotel, à Paris, le joaillier Harakh et Renault. Les associations à l'honneur étaient Seleni et Enfants d'Asie. Alexandre de Paris était en charge des coiffures, By Terry du maquillage.