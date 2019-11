Bal des débutantes 2019 : Stella Belmondo et Carolina de Bourbon se préparent

Après True Whitaker, Ava Phillippe et Sistine Stallone, vingt nouvelles jeunes filles s'apprêtent à faire leur entrée dans le monde. Le 30 novembre 2019 à l'hôtel Shangri-La, se tiendra la 27e édition du Bal des débutantes. Un rendez-vous parisien devenu incontournable et lors duquel de nouvelles progénitures de stars vont s'illustrer en robe de soirée pour la bonne cause. Cette année encore, le bal récoltera des fonds pour deux associations venant en aide aux jeunes filles, Seleni et Enfants d'Asie.

C'est accompagnée de son célèbre père Jean-Paul Belmondo que Stella Belmondo représentera la France samedi prochain. Habillée par la maison Chanel, la jeune fille de 16 ans sera escortée par son ami d'enfance Gaspard Guérin. Elle marchera ainsi dans les pas de son neveu Giacomo Belmondo, le fils de Paul Belmondo, qui avait quant à lui pris part à l'édition 2018. Deux autres Françaises seront présentes puisqu'Elvire de Clermont-Tonnerre, fille du prince Amédée et de la princesse Béatrice de Clermont-Tonnerre, ainsi que la princesse Louise d'Orléans, figurent parmi les débutantes de cette édition 2019.