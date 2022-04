Candice Pascal et la chirurgie esthétique : elle révèle d'où vient sa métamorphose physique

La jolie brune qui a accompagné Gérémy Crédeville, André Manoukian, Philippe Candeloro, Christophe Dominici, Olivier Dion, Florent Mothe, Vincent Moscato ou encore Hugo Philip dans l'émission Danse avec les stars, est connue pour ses talents de chorégraphe et de danseuse mais aussi pour sa beauté. Invité de Jordan De Luxe pour Télé Loisirs, Candice Pascal s'est justement confiée sur son corps et son visage plusieurs fois critiqués.

Sur les réseaux sociaux on a dit d'elle ces derniers temps qu'elle était métamorphosée, différente et qu'elle aurait eu recours à la chirurgie esthétique. Que nenni ! Candice Pascal nie en bloc ces rumeurs. "J'ai trop peur du côté irréversible", confie-t-elle. Et d'expliquer pourquoi elle estime que certains pensent qu'elle a changé : "Les gens criaient au scandale, 't'as refait complètement le visage !', 'tes lèvres !' (...) Comme je prends beaucoup des joues, quand j'ai perdu ces cinq kilos, mon visage a changé de forme." Elle explique aussi dessiner à présent ses lèvres avec du maquillage ce qui peut donner l'impression qu'elle a des lèvres plus pulpeuse. Enfin, elle poursuit : "Je suis devenue blonde donc ça change un visage. Avant, j'étais brune et ça durcit les traits."

Comme pour donner une preuve de sa bonne foi, elle a juste avoué avoir fait quelques modifications sur ses dents. "J'ai mis un appareil lingual à l'intérieur. J'avais des bagues en haut et en bas pour les aligner", a-t-elle déclaré à Télé Loisirs.

Encline aux confidences, Candice Pascal a ensuite concédé prendre facilement du poids et devoir être vigilante sur ce qu'elle mange. Elle raconte : "Par rapport à mon métier, il faut que je fasse attention. Et moi, je suis une bonne vivante. On a la chance de rencontrer du monde, d'aller à des événements, il y a des buffets, des repas, donc je ne peux pas manger une carotte et un concombre. Du coup, je suis tout le temps en train de me dire 'fais attention', parce qu'à l'image, ça ne pardonne pas." Et justement, elle a mal vécu certains saisons de Danse avec les stars lorsqu'elle se voyait avec 4 ou 5 kilos en plus. Certaines personnes de son entourage l'avaient d'ailleurs critiquée. Dur...