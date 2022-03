Candice Pascal : Un chroniqueur de TPMP tombé sous le charme de la jolie danseuse

Les téléspectateurs de Touche pas à mon poste pourraient bien avoir assisté à un coup de foudre entre Candice Pascal et Raymond Aabou dans l'émission de ce mercredi 16 mars. Enfin plus d'un côté que de l'autre... La veille, le chroniqueur avait offert une prestation de disco des plus surprenantes, provoquant l'étonnement du côté deCyril Hanouna, plutôt épaté de voir son Raymond si bien se débrouiller. Mais il a aussi tapé dans l'oeil de Candice Pascal, l'une des professionnelles de l'émission Danse avec les stars de TF1. Cette dernière est donc venue sur le plateau sur invitation de l'animateur pour établir un premier contact entre les deux. Et le courant est très bien passé, au point de provoquer quelques étincelles dans les yeux et dans le coeur de Raymond Aabou.

Après avoir échangé des pas de danse devant les chroniqueurs, le public et Cyril Hanouna, Candice Pascal et Raymond Aabou ont échangé quelques mots. L'ancienne partenaire de l'humoriste Gérémy Crédeville n''a d'ailleurs pas tari d'éloges sur la manière de bouger de celui qu'elle avait en face d'elle. De quoi faire fondre encore un peu plus Raymond Aabou. "Tout est beau chez elle. C'est troublant", a-t-il lancé concernant Candice une fois qu'elle avait quitté le plateau. La grande question que tout le monde s'est alors posée : est-ce qu'une histoire d'amour est possible entre les deux ?

Cyril Hanouna a fait un tour de table pour sonder les chroniqueurs et avoir leur avis sur une potentielle romance entre Candice Pascal et Raymond Aabou. Si ce dernier n'est pas vraiment convaincu qu'une telle femme puisse craquer pour lui, c'est loin d'être ce que pensent ses collègues : "Je pense qu'elle a été touchée, émue parce qu'elle a peut-être l'habitude d'avoir affaire à des hommes un peu plus sûrs d'eux et elle a aimé ce trouble et cette sorte de fragilité que t'as dégagés. Je pense que tout est possible" lui a dit Géraldine Maillet. Un discours sur lequel l'a rejoint Matthieu Delormeau : "Les gens pas très beaux ont souvent des chances avec les jolies filles. Tu es beau mais les filles elles aiment bien le charme, être touchées par quelque chose... Je pense que c'est possible, qu'elle est touchée par ta fragilité". S'il participe à la prochaine saison de Danse avec les stars, ce n'est pas avec le trophée dans les mains que Raymond Aabou voudra le plus repartir...