Gérémy Crédeville trop proche de Candice Pascal dans Danse avec les stars ? Sa femme "dérangée"

Le vendredi 5 novembre 2021, après huit semaines d'aventure, Gérémy Crédeville s'est fait éliminer de Danse avec les stars. C'est lui qui a le moins convaincu ce soir-là face à Michou, Aurélie Pons, Tayc et Bilal Hassani. Ces derniers sont ainsi qualifiés pour les quarts de finale tout comme Dita Von Teese malgré son absence pour raison médicale. L'humoriste a confié avoir ressenti une certaine amertume après son éviction du programme mais aujourd'hui, avec du recul, il apparaît plutôt heureux de retrouver le cours de sa vie et surtout sa femme qui aurait "subi" son aventure. "Deux mois sans un seul instant pour elle. Je ne serais jamais là où j'en suis sans elle", lui reconnaissait-il sur Instagram il y a quelques jours.

Il s'agissait également de deux mois lors desquels la mère de ses deux filles devait s'habituer à le voir se rapprocher de sa partenaire de danse Candice Pascal. Si entre eux, une belle complicité amicale est née, beaucoup de téléspectateurs ont cru voir les prémices d'une idylle. Ce qui a d'autant plus agacé la femme de Gérémy Crédevile. "Pendant deux mois j'ai été avec Candice, dans ses bras. Ma compagne voyait des commentaires sur les réseaux qui disaient que je formais un beau couple avec elle et ça l'a dérangé. C'est compliqué... En plus j'étais tout le temps absent et quand je l'appelais je ne parlais que de danse. Elle devait gérer le travail, notre déménagement et nos deux filles. Je lui en ai demandé beaucoup et elle ne s'est jamais plaint", a-t-il salué avec admiration auprès de Télé Star.

Gérémy Crédeville n'aura donc plus à passer autant de temps avec la belle Candice mais ces deux-là sont bien partis pour rester néanmoins très bons amis. "On va se retrouver sur la finale et c'est possible que l'on se retrouve sur scène dans mes spectacles lors de mes passages dans le Sud. Candice est très forte. (...) C'est quelqu'un de formidable", a-t-il fait savoir.