Katrina Patchett, confidences inédites depuis son divorce : "Je suis très heureuse dans ma vie"

Si elle n'apparait pas au casting cette année, Katrina Patchett suit cette 11e saison avec assiduité devant sa télévision et révèle avoir des préférences pour certains candidats. "J'ai un coup de coeur pour Denitsa qui s'en sort super bien dans le jury. Elle est très pédagogue. Ses conseils sont hyper constructifs. J'ai trouvé le niveau très élevé. Je suis méga fan de Bilal Hassani. De mon côté, j'aurais aimé danser avec Tayc !"

Côté carrière, l'Australienne de 34 ans ne chôme pas, bien qu'elle n'ait pas pu participer à la prochaine saison de la version australienne de DALS à cause de la crise sanitaire. "Je devais repartir fin août mais les frontières ont été fermées à ce moment-là", explique-t-elle au magazine. C'est en s'inspirant librement de l'émission qu'elle a mis sur pied une nouvelle expérience pour les amoureux de danse. "J'ai créé un concept de stages avec Christian Millette qui s'appelle Stars de la danse : The Experience. Le public vit comme s'ils étaient candidats de l'émission. Ils découvrent la danse et la musique à leur arrivée".

En plus de ces cours un peu spéciaux, la trentenaire prépare une "grosse tournée" et un festival qui durera "4 jours dans Paris". "Je n'aurais pas eu le temps de faire ce que je suis en train de faire si j'avais fait la saison", concède-t-elle. Un mal pour un bien donc !