Katrina Patchett évincée de Danse avec les stars 2021 : les vraies raisons de son absence

Après deux ans d'absence, Covid-19 oblige, Danse avec les stars fait son grand retour sur TF1. Dès vendredi 17 septembre 2021, les téléspectateurs retrouveront le célèbre show... avec quelques changements. Notamment au niveau des danseurs : trois partenaires emblématiques ne seront pas de la partie. Pas de jive, de valse ni de samba pour Christian Millette, Emmanuelle Berne et Katrina Patchett pour cette onzième saison.

Alors que les raisons de l'éviction de la belle Katrina Patchett restaient floues, une source proche de la production de DALS en dit un peu plus auprès de nos confrères du magazine Public, en kiosques ce vendredi 10 septembre 2021. "La production se rend compte que les danseuses comme Katrina sont parfois plus célèbres que les fameuses stars qui participent au show et ça pose problème", apprend-t-on. Il faut dire que la jeune blonde est désormais une véritable figure de l'émission. Elle a remporté la première saison de Danse avec les stars avec M Pokora, fait le show dans le célèbre concours depuis les débuts et sans interruption...

Elle n'est pas la seule à faire les frais de cette décision. Emmanuelle Berne vit une autre aventure, elle qui est devenue maman d'une adorable petite Maya Lyn en mai dernier. De son côté, Christian Millette aurait, d'après Public, appris être écarté de Danse avec les stars la veille des répétitions. Un coup dur pour le danseur qui indiquait déjà sur Instagram que cette absence n'était "pas sa décision". Toutefois, il n'est jamais bien loin des studios au cas où l'un de ses ex-camarades se blesse ou tombe malade... tout comme Katrina Patchett. Un rôle de joker qui pourrait ne pas leur convenir.

Pas de DALS mais pas question non plus de se lamenter. Le duo a déjà rebondi ! En effet, ensemble, Katrina Patchett et Christian Millette ont lancé Stars de la danse, the experience. Il s'agit d'un stage inspiré de l'émission. Les participants seront ainsi "invités en salle de répétition comme s'ils étaient les stars de cette nouvelle saison". Une expérience qui permet aux deux danseurs de garder le cap !