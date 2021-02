Katrina Patchett, émue, rend hommage à son père : tendre photo et belle déclaration

Depuis, les années ont passé mais sa peine est, sans surprise, toujours présente. Et on imagine qu'elle était plus vive mercredi 10 février 2021 car le père de Katrina Patchett devait fêter son anniversaire ce jour-là. A cette occasion, l'ancienne épouse de Valentin d'Hoore a souhaité lui rendre un vibrant hommage sur Instagram. Ainsi, elle a partagé une photo de son papa et elle complices au restaurant. "Aujourd'hui nous aurions dû fêter ton 70e anniversaire... Je t'aime si fort et tu me manques tellement...", a-t-elle écrit en anglais.