Jordan Mouillerac (Danse avec les stars) : Sa compagne Jessica vivement critiquée sur Instagram

Première fan de son chéri Jordan Mouillerac lors de sa participation à Danse avec les stars, Jessica a acquis une petite notoriété en tant que compagne du danseur de Bilal Hassani lors de la 11ème saison de l'émission. Un cadeau parfois empoisonné pour la jeune femme qui a souhaité partager avec ses abonnés un message rempli de haine, écrit par un internaute en légende d'un ancien cliché posté sur Instagram.

Alors que la jeune femme de 30 ans avait simplement posté une photo d'elle, elle a eu la surprise de lire une réponse des plus haineuses sous cette publication. "Cougar, anorexique refoulée cherche la notoriété. Gueule repeinte et c'est mère de famille eh bien... elle teuf tous les soirs presque et la petite ?" peut-on lire en commentaire. Tentant malgré tout de prendre cette attaque gratuite avec diplomatie, Jessica a partagé ce message dans sa story Instagram tout en écrivant : "Un peu de douceur dans ce monde de brutes".

Visiblement victime de jalousie, plusieurs internautes ont rapidement fait remarquer à la belle brune que cet internautes avait "0 publication, 0 abonné, 0 abonnement". Un compte donc créé spécialement pour critiquer anonymement sur Instagram. Pour autant, Jessica ne semble pas s'offusquer de ce genre de haters et prend même les choses avec philosophie !

Pour rappel, c'est en mars dernier que Jordan Mouillera a officialisé son couple avec Jessica sur Instagram. Depuis les tourtereaux posent régulièrement ensemble et la jeune femme affiche également "sa précieuse, sa fille, son amour" sur les réseaux sociaux. Une charmante famille recomposée.